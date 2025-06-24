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В UFC приняли решение по уроженцу Казахстана после боя в Баку

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В UFC приняли решение по уроженцу Казахстана после боя в Баку ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Азербайджанский боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев (12-4) вернулся в десятку лучших файтеров дивизиона после победы на родине, передают Vesti.kz.

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Азербайджанский боец легкого веса UFC Рафаэль Физиев (12-4) вернулся в десятку лучших файтеров дивизиона после победы на родине, передают Vesti.kz.

На недавнем турнире американского промоушена в Баку (Азербайджан) Физиев сумел прервать затянувшуюся серию неудач. В поединке против чилийского бойца Игнасио Бахамондеса (17-6) он добился своей первой победы с июля 2022 года, вернувшись на победный путь после трех поражений подряд.

После победы Рафаэль поднялся на одну строчку и теперь занимает 10-ю позицию рейтинга легкого веса. Он опередил бразильца Ренато Мойкано 20-6, который опустился на 11-е место.


Отметим, что Физиев является уроженцем Казахстана. До октября 2021 года выступал под флагом Кыргызстана, а уже сейчас представляет Азербайджан.

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