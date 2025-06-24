Отомстить за себя и товарища? В UFC может состояться громкий реванш казаха с другом Хабиба

Спорная победа россиянина Тагира Уланбекова (17-2) над Азатом Максумом (15-2) на турнире UFC в Баку (Азербайджан) открыла новые перспективы для продолжения противостояния между казахстанцами и представителями команды Хабиба Нурмагомедова. И здесь в центре внимания все так же Уланбеков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном реванше.

Уланбеков и Максум выдали равный бой на турнире в Азербайджане. Тем не менее судьи решили, что файтер из Дагестана был более чем убедителен. Это привело в ярость многих казахстанских болельщиков, которые "атаковали" всевозможные страницы в соцсетях, имеющие отношение к Хабибу и его команде.

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Уланбекова может ждать еще один бой с казахом

Речь не о повторном противостоянии с Азатом, а о реванше с Асу Алмабаевым (21-3) спустя почти девять лет. В январе 2017-го, когда Тагир и Асу были молодыми и перспективными, причем непобежденными бойцами, они схлестнулись на ивенте в Махачкале (Республика Дагестан, Россия).

Бой был завершен за девять секунд до конца третьего раунда: рефери остановил поединок в тот момент, когда Уланбеков наносил удары Алмабаеву в партере. Так казахстанец потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Рекорд россиянина стал 6-0, казахстанца - 4-1.

Спустя годы было много разговоров про возможный реванш между ними. Особенно когда оба стали выступать в UFC. Но оба всегда подмечали, что относятся к друг другу с уважением, и особого желания проводить реванш у них нет.

Но сейчас все может измениться. Тагир в рейтинге дивизиона идет 12-м (возможно, немного поднимется после сегодняшнего обновления), а Асу - восьмым. В UFC прекрасно увидели, какой резонанс в Казахстане вызвало спорное решение поединка между Уланбековым и Максумом, теперь они же могут заглянуть в прошлое и определить, что у Тагира и Асу уже была история много лет назад.

А то, что после окончания боя между Уланбековым и Максумом именно Алмабаев одним из первых обратился к соотечественнику, указав на то, что именно он был лучшим в этом поединке - может лишь добавить "перчинки".

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Тагир, который только что провел сложный бой, через две недели встретит свое 34-летие. А вот 31-летний Асу 26 июля подерется с узбекским файтером Рамазонбеком Темировым (19-3). Соперник занимает 13-ю позицию в рейтинге претендентов наилегчайшего дивизиона. Это будет первый бой для Асу после мартовского досрочного поражения от Манела Капе (21-7).

Это будет непростой бой с устрашающим нокаутером, но и Асу представляет не меньше опасности для своего оппонента. В любом случае, пока казахстанцу не нужно думать ни о чем другом, как о своем предстоящем противостоянии.

И уже дальше, вне зависимости от исхода боя с Темировым, возможно, появится вариант с организацией реванша между Асу и Тагиром.

Будет ли это интересно для бойцов - вопрос спорный. Так как у Тагира большая серия побед, и он желает поскорее прорваться к титульному бою. По Асу говорить пока сложно, так как его ждет скорый бой в Абу-Даби (ОАЭ).

Но для болельщиков это точно будет интригующее противостояние, даже принципиальное. Особенно в связи с последними событиями, а еще с тем, что Ислам Махачев (27-1) теперь выступает в весе Шавката Рахмонова (19-0).

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Фото: Fight Nights©️