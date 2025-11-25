Шавкат Рахмонов без боя поднялся в рейтинге UFC: Асу Алмабаев тоже в плюсе

UFC обновил рейтинги бойцов в дивизионах после турнира Fight Night 265, прошедшего в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Так, в полусреднем весе ирландец Иэн Мачадо Гэрри поднялся на четыре позиции после победы над Белалом Мухаммадом и стал вторым. Белал же потерял три позиции и теперь занимает пятое место.

Карлос Пратес сместился на одну отметку, став шестым. Казахстанец Шавкат Рахмонов вернулся с четвёртого на третье место, обойдя Майкла Моралеса.

Первое место в рейтинге полусреднего веса занимает бывший чемпион Джек Делла Маддалена, а чемпионский пояс принадлежит Исламу Махачеву.

Между тем, Асу Алмабаев поднялся в рейтинге UFC в наилегчайшем весе после досрочной победы над американцем Алексом Пересом на UFC Qatar. Казахстанец поднялся на одну строчку и расположился на седьмом месте. Его соперник упал на четыре пункта и оказался на 11-й строчке.

Топ-3 рейтинга наилегчайшего веса UFC составляют Джошуа Ван, Брэндон Морено и Брэндон Ройвал. Чемпионский пояс принадлежит бразильцу Алешандре Пантоже.

Шавкату Рахмонову озвучили имена соперников на два боя в UFC

Напомним, Рахмонов должен был драться за титул ещё в декабре прошлого года, но тогда бой не состоялся из-за травмы Мухаммада. Поединок решили перенести на май, однако на этот раз с титульника снялся уже казахстанец.

Свой последний бой Рахмонов провёл в декабре, когда единогласным решением судей победил Гэрри, заменившего Мухаммада. В мае Маддалена заменил Рахмонова и победил Белала, отобрав у того пояс чемпиона UFC.