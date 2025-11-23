Шавкату Рахмонову озвучили имена соперников на два боя в UFC

Российский ММА-эксперт Игорь Лазорин высказался о победе ирландца Иэна Гэрри (17-1) над американцем арабо-палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-5) в соглавном бою турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), а также о ситуации в полусреднем дивизионе, передают Vesti.kz.

Бывший соперник Рахмонова выиграл соглавный бой в UFC

"Победа Гэрри единогласным. Бой не прям вау, но Белал уже не может конкурировать на чемпионском уровне. 37 лет. Пожалуй, было бы неверно, чтобы он стал претендентом после такого боя.

Но ситуация запутанная. Если Ислам выберет Камару, всем придётся ещё ждать.

Пратес/Моралес - Шавкат. И кто-то из них - против Гэрри. Будет так", - написал он в своём телеграм-канале.