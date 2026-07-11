Решена судьба боя Макгрегор - Холлоуэй на UFC 329

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) и экс-обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй (23-9) официально допущены к очному поединку на турнире UFC 329, передают Vesti.kz.

Бойцы успешно прошли взвешивание

На официальной церемонии взвешивания оба спортсмена без проблем уложились в лимит полусреднего веса.

Вес Макгрегора составил 77,34 килограмма, тогда как Холлоуэй показал на весах 77,11 килограмма.

Таким образом, долгожданный реванш официально утверждён и состоится по расписанию.

Когда состоится реванш

Турнир UFC 329 пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Для Макгрегора это станет первым выходом в октагон с июля 2021 года, когда он получил тяжёлый перелом ноги в поединке против Дастина Порье.

Второй бой спустя почти 13 лет

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем состоялся 17 августа 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда ирландец победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

На сегодняшний день профессиональный рекорд Макгрегора составляет 22 победы и 6 поражений. Холлоуэй подходит к реваншу с показателем 27 побед и 9 поражений, рассчитывая взять реванш за единственное поражение от ирландца.

Ранее Макгрегор устроил потасовку с Холлоуэем на битве взглядов перед боем в UFC.

Добавим также, что Конор Макгрегор сделал заявление о бое против Шавката Рахмонова в UFC.

UFC 329: список боёв, прямая трансляция и прогноз на реванш Макгрегор - Холлоуэй

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