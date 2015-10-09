Сенсационным исходом обернулся бой Казахстана за медаль ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Досжан Жумакан не сумел пробиться в полуфинал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов (U19) казахстанец встретился с представителем Таиланда Чивой Чайнаронгом.

Поединок прошел в высоком темпе и получился напряженным — оба спортсмена активно действовали на протяжении всех трех раундов и до последнего боролись за победу. Однако по итогам встречи судьи единогласным решением отдали победу таиландскому боксёру со счетом 5:0.

Таким образом, Жумакан завершил выступление на стадии четвертьфинала, остановившись в шаге от гарантированной медали континентального первенства. Его соперник, в свою очередь, обеспечил себе бронзу.

Напомним, чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Сборную Казахстана на турнире представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

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Добавим также, что казахстанец отправил соперника в нокдаун и со счётом 5:0 выиграл медаль ЧА по боксу.

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