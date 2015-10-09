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Деклассированием 5:0 завершился бой Казахстан - Япония за медаль ЧА по боксу

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Деклассированием 5:0 завершился бой Казахстан - Япония за медаль ЧА по боксу ©Depositphotos/DmitryNiko

Казахстанский боксер Едиге Нургожа успешно преодолел четвертьфинальную стадию чемпионата Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Едиге Нургожа успешно преодолел четвертьфинальную стадию чемпионата Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 55 килограммов среди спортсменов U19 Нургожа встретился с представителем Японии Рюсеем Китамурой.

Казахстанец с первых минут контролировал ход поединка и уверенно выглядел во всех трех раундах, не позволив сопернику навязать борьбу. По итогам встречи все пятеро судей единогласно отдали победу Нургоже — 5:0.

Благодаря этому успеху казахстанский боксер вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира.

Напомним, чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.

Казахстан на соревнованиях представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее казахстанец Адиль Асканбай отправил соперника в нокдаун и со счётом 5:0 выиграл медаль ЧА по боксу.

Пять побед, один нокаут и две осечки: как Казахстан выступил на ЧА по боксу

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