Пять побед, один нокаут и две осечки: как Казахстан выступил на ЧА по боксу

Семь казахстанцев выступили в шестой день чемпионата Азии среди боксёров до 19 и 23 лет, проходящего в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.
Двое из них выбыли с турнира на стадии четвертьфинала, тогда как остальные прошли в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзу.
Результаты боёв в возрастной категории U-23
Кто вышел в 1/2 финала
55 кг. Бексултан Боранбек - Вужу Жанг (Южная Корея) - 5:0
60 кг. Нурасыл Толебек - Амантур Джумаев (Кыргызстан) - 4:1
70 кг. Нурбек Мурсал - Мажед Алхаж Исса (Саудовская Аравия) - 4:1
75 кг. Аман Конысбеков - Хибики Кававата (Япония) - победа техническим нокаутом в 3-м раунде
85 кг. Темирлан Мукатаев - Рокей Чаудхари (Индия) - 4:0
Кто проиграл
50 кг. Нурзат Онгаров - Дейчи Иваи (Япония) - 2:3
65 кг. Асылхан Кошербай - Вансаж (Индия) - 1:4
Чемпионат Азии по боксу стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.
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