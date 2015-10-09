Казахстанец отправил соперника в нокдаун и со счётом 5:0 выиграл медаль ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Адиль Асканбай пробился в полуфинал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 19 и до 23 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 50 килограммов среди спортсменов U19 казахстанец встретился с представителем Филиппин Лео Мхаром Лобридо.

Поединок прошел в высоком темпе и держал в напряжении до самого конца. Судьба противостояния решилась в заключительном раунде, когда Асканбай отправил соперника в нокдаун. Этот эпизод стал ключевым и убедил судей в преимуществе казахстанского боксёра.

В итоге Адиль Асканбай одержал уверенную победу единогласным решением судей — 5:0, вышел в полуфинал и тем самым гарантировал себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

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