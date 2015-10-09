Со счётом 5:0 обернулся бой Казахстан - Кыргызстан за медаль ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай уверенно пробился в полуфинал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 70 килограммов (U19) один из фаворитов турнира встретился с представителем Кыргызстана Кутманби Муратовым.

На протяжении всего поединка казахстанец выглядел заметно быстрее соперника, контролировал ход боя и регулярно находил возможности для результативных атак. Во втором раунде преимущество Аширбая стало еще более очевидным — он отправил кыргызстанского боксера в нокдаун.

По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу представителю Казахстана со счетом 5:0.

Благодаря этому успеху Аширбай вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.

Напомним, чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Сборную Казахстана на турнире представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее казахстанский боксёр в первом раунде отправил соперника в нокаут и забрал медаль.

Добавим также, что сенсационным исходом обернулся бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.

Казахстанец отправил соперника в нокдаун и со счётом 5:0 выиграл медаль ЧА по боксу

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