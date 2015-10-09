Казахстанский боксёр в первом раунде отправил соперника в нокаут и забрал медаль

Казахстанский боксёр Акжурек Калабай уверенно вышел в полуфинал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 65 килограммов (U19) Калабай встретился с представителем Саудовской Аравии Зиадом Альшехри.

Казахстанец с первых секунд завладел инициативой и уже в стартовом раунде продемонстрировал заметное преимущество. По ходу боя он дважды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери принял решение досрочно остановить поединок, зафиксировав победу Акжурека техническим нокаутом.

Благодаря этой победе Калабай пробился в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.

Напомним, чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на турнире представляют 39 боксеров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее сенсационным исходом обернулся бой Казахстана за медаль ЧА по боксу.

Добавим также, что деклассированием 5:0 завершился бой Казахстан - Япония за медаль ЧА по боксу.

Казахстанец отправил соперника в нокдаун и со счётом 5:0 выиграл медаль ЧА по боксу

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