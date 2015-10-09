Разгромом обернулся бой Казахстан - Кыргызстан за медаль ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Руслан Ахметов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 85 килограммов Ахметов в четвертьфинале встретился с представителем Кыргызстана Нуралы Абдрашитовым.

Казахстанец не испытал серьезного сопротивления в этом поединке и уверенно доказал свое превосходство во всех раундах. Итоговый счет — 5:0 в пользу Ахметова.

Отметим, ранее в полуфинал пробились четверо казахстанцев. Ими стали: Адиль Асканбай (50 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Акжурек Калабай (65 кг), Бибарыс Аширбай (70 кг) и Тимур Тайбеков (80 кг).

Досжан Мукажан (60 кг) и Хамза Максатулы (75 кг) не сумели выйти в полуфинал.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще два казахстанца. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!