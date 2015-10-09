Со счетом 4:1 завершился бой Казахстан - Узбекистан за медаль ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Хамза Максатулы завершил выступление на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов Максатулы в четвертьфинале встретился с представителем Узбекистана Сухробом Рахматуллаевым.

В напряженном поединке судьи со счетом 4:1 отдали победу сопернику. Таким образом, Рахматуллаев вышел в 1/2 финала и гарантировал себе как минимум бронзу соревнований.

Отметим, ранее в полуфинал пробились четверо казахстанцев. Ими стали: Адиль Асканбай (50 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Акжурек Калабай (65 кг) и Бибарыс Аширбай (70 кг).

Досжан Мукажан (60 кг) не сумел выйти в полуфинал.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще четыре казахстанца. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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