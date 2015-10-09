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Досрочной победой завершился бой Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу

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Досрочной победой завершился бой Казахстана за медаль ЧА-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанец Владислав Саможонов одержал досрочную победу в бою за выход в 1/2 финала чемпионата Азии по боксу для спортсменов не старше 19-ти лет, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанец Владислав Саможонов одержал досрочную победу в бою за выход в 1/2 финала чемпионата Азии по боксу для спортсменов не старше 19-ти лет, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории свыше 90 килограммов Саможонов завершал вечернюю сессию четвертьфинальным поединком против представителя Индии Ловена Гули.

Казахстанец уже в первом раунде продемонстрировал заметное превосходство в мастерстве. А во втором раунде индийский боксер из-за травмы не смог продолжить бой, и победа была присуждена Саможонову досрочно.

Отметим, что Саможонов гарантировал себе как минимум бронзу соревнований.

Отметим, ранее в полуфинал пробились четверо казахстанцев. Ими стали: Адиль Асканбай (50 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Акжурек Калабай (65 кг), Бибарыс Аширбай (70 кг), Тимур Тайбеков (80 кг), Руслан Ахметов (85 кг) и Жалгас Утебеков (90 кг).

Досжан Мукажан (60 кг) и Хамза Максатулы (75 кг) не сумели выйти в полуфинал.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще один казахстанец. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

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