Нокаут в первом раунде решил судьбу медали ЧА-2026 по боксу

Жалгас Утебеков отправил соперника в нокаут в бою 1/4 финала чемпионата Азии по боксу среди спортсменов не старше 19-ти лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 90 килограммов Утебеков в четвертьфинале встретился с представителем Китайского Тайбэя Жуи-Хси Куо.

Поединок завершился очень быстро. Казахстанец уже через полторы минуты после начала боя нокаутировал соперника мощным ударом по корпусу.

Таким образом, Утебеков вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, ранее в полуфинал пробились четверо казахстанцев. Ими стали: Адиль Асканбай (50 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Акжурек Калабай (65 кг), Бибарыс Аширбай (70 кг), Тимур Тайбеков (80 кг) и Руслан Ахметов (85 кг).

Досжан Мукажан (60 кг) и Хамза Максатулы (75 кг) не сумели выйти в полуфинал.

Напомним, сегодня на ринг выйдут еще один казахстанец. Чемпионат Азии проходит с 3 по 16 июля. В нем принимают участие спортсмены не старше 19-ти и 23-ти лет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!