Конор Макгрегор сделал заявление о бое против Шавката Рахмонова в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) ответил на вопрос о потенциальном поединке с непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым (19-0), передают Vesti.kz.

Что сказал Макгрегор

Во время пресс-конференции ирландца спросили, готов ли он в будущем разделить октагон с Рахмоновым, который ранее победил его соотечественника Иэна Гэрри.

— Конор, ты сказал, что готов встретиться с лучшими бойцами. Шавкат Рахмонов победил твоего соотечественника Иэна Гэрри. Если всё пойдёт по твоему плану, видишь ли ты этот бой в будущем и что ты думаешь о нём как о бойце?

— Он… Знаю, что у него была серьёзная травма, он восстанавливается после неё, так что я оставлю его с этим. На данный момент ничего о нём не думаю. Ему предстоит много работы. Да и что он может мне предложить, понимаешь? Титул… ему пришлось бы завоевать титул, чтобы я хотя бы рассмотрел его в качестве соперника. А пока он не близок к нему, — сказал Макгрегор.

Возвращение ирландца

Следующий бой Макгрегора состоится 12 июля на турнире Ultimate Fighting Championship UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет Макс Холлоуэй.

Для бойцов это будет реванш. Впервые они встретились в августе 2013 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.

Рахмонов продолжает восстановление

Последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил Иэна Гэрри и приблизился к титульному бою в полусреднем весе.

Однако вскоре после этого казахстанец столкнулся с серьёзной травмой колена, из-за которой был вынужден взять продолжительную паузу. В настоящее время Рахмонов продолжает восстановление и пока не вернулся к выступлениям в UFC.

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