Стало известно решение Рахмонова по карьере в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0) намерен вернуться в октагон после длительного перерыва, связанного с травмой. Об этом рассказал его тренер Эдуард Базров, передают Vesti.kz.

Возвращение уже запланировано

По словам наставника, казахстанский боец продолжает восстановление и не отказался от амбиций в сильнейшей лиге мира. Более того, команда рассчитывает, что Рахмонов сможет возобновить выступления уже в следующем году.

"Шавкат тренируется. У Шавката есть желание вернуться. Есть незакрытые вопросы в UFC, так как он был в шаге от пояса. Если человек имеет желание, если он хочет, то он будет тренироваться, будет пахать, будет желать вернуться в UFC. Всё зависит от спортсмена. Если есть тренер, который тоже любит пахать, который любит, чтобы спортсмен постоянно был в форме и был в зале, то спортсмену нужно просто прийти в зал и тренироваться. Поэтому восстановление идёт нормально. В новом году он будет уже на ногах. Всё зависит от желания Шавката, от его целеустремлённости. А мы сделаем всё, чтобы он вернулся и заявил о себе", — сказал Базров в интервью Namys Fighting.

Рахмонов восстанавливается после травмы

На минувших выходных Шавкат посетил турнир UFC в Баку, где оказался в центре внимания болельщиков и представителей СМИ. Несмотря на отсутствие в карде, его появление вновь вызвало разговоры о скором возвращении одного из самых опасных бойцов полусреднего дивизиона.

Из-за травмы колена и продолжительной паузы казахстанец покинул рейтинги UFC. До вынужденного перерыва Рахмонов входил в число лидеров полусреднего веса, а также находился в топ-15 лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P).

Последний бой провёл в 2024 году

Последний поединок Шавкат Рахмонов провёл в декабре 2024 года. Тогда он единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри и сделал ещё один шаг к титульному бою. Однако вскоре после этой победы у казахстанца возникли серьёзные проблемы с коленом, из-за которых ему пришлось взять длительную паузу.

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