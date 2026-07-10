UFC 329: список боёв, прямая трансляция и прогноз на реванш Макгрегор - Холлоуэй

На этой неделе, 12 июля, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится крупное бойцовское событие - турнир UFC 329. В главном поединке вечера пройдёт реванш спустя 13 лет между Конором Макгрегором (22-6) и Максом Холлоуэем (27-9). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде и прямой трансляции ивента.

Турнир примет T-Mobile Arena. На данный момент в карде есть 14 поединков, пять из которых пройдут в основной части вечера.

Кард турнира: кто подерётся на UFC 329?

Противостояние между Макгрегором и Холлоуэем возглавит турнир. 37-летний ирландец проведёт первый бой за пять лет. И если 13 лет назад они бились в полулёгкой весовой категории, то теперь подерутся в полусредней. Это будет первый опыт 34-летнего Макса в этом дивизионе.

В соглавном событии вечера встретятся топовые легковесы - француз Бенуа Сен-Дени (17-3-0-1) и англичанин Пэдди Пимблетт (23-4). Также в главном карде зрителей ждут ещё два поединка между топами в своих весовых: в легчайшей встретятся Кори Сэндхаген (18-6) и Марио Баутиста (17-3), в наилегчайшей - Брэндон Ройвал (17-9) и Лонир Кавана (10-1).

Ранние прелимы (02:00)

02:00, наилегчайший вес. Алессандро Коста (16-5, Бразилия) — Коди Дёрден (18-10-1, США);

02:25, средний вес. Райан Гандра (9-1, Бразилия) — Закари Рис (10-3-0-1, США);

02:50, легчайший вес. Фарид Башарат (15-0, Англия, №15) — Джон Гарза (6-1, США);

03:15, средний вес. Дамиан Пинас (9-1, Аруба) — Сезар Алмейда (7-2, Бразилия);

03:40, женский наилегчайший вес. Трейси Кортез (12-3, США, №8) — Ван Цун (9-1, Китай, №12).

Основные прелимы (04:00)

04:00, полулёгкий вес. Люк Райли (13-0, Англия) — Кай Камака III (18-7-1, США);

04:30, легчайший вес. Коди Гарбрандт (15-7, США) — Адриан Янез (17-6-1, США);

05:00, тяжёлый вес. Гейбл Стивссон (3-0, США) — Элайша Эллисон (5-2, США);

05:30, полутяжёлый вес. Никита Крылов (31-11, Россия, №12) — Роберт Уиттакер (26-9, Австралия).

Главный кард (06:00)

06:00, лёгкий вес. Кинг Грин (35-17-1-1, США) — Терренс Маккинни (18-8, США);

06:30, наилегчайший вес. Брэндон Ройвал (17-9, США, №4) — Лонир Кавана (10-1, Англия, №6);

07:00, легчайший вес. Кори Сэндхаген (18-6, США, №4) — Марио Баутиста (17-3, США, №7);

07:30, лёгкий вес. Бенуа Сен-Дени (17-3-0-1, Франция, №5) — Пэдди Пимблетт (23-4, Англия, №6);

08:00, полусредний вес. Конор Макгрегор (22-6, Ирландия) — Макс Холлоуэй (27-9, США).

Ивент начнётся в 02:00 по казахстанскому времени, в ночь с субботы на воскресенье. В 04:00 стартуют прелимы, а в 06:00 - главный кард. Полный список поединков на данный момент выглядит следующим образом:

Прямая трансляция UFC 329 Макгрегор - Холлоуэй

На территории Казахстана ивент можно посмотреть на нескольких платформах. Начнём с того, что целиком насладиться всеми 14 боями турнира можно будет только по подписке на стриминговом сервисе UFC Fight Pass.

На ТВ ивент покажет телеканал Setanta Sports 1, но только главный кард (пять поединков с 06:00). Эти же пять поединков будут показаны по подписке на "Кинопоиске".

Обладатели подписок Setanta Sports App смогут посмотреть девять боёв основных прелимов и главного карда, с 04:00 по казахстанскому времени.

Макгрегор - Холлоуэй: кто победит?

Этот турнир должен привлечь огромное внимание, в том числе со стороны тех, кто не смотрит бои. Потому что в дело возвращается звёздный Макгрегор. Но многих волнует вопрос - как же завершится их противостояние с Холлоуэем?

13 лет назад они бились в полулёгком весе, и тогда Конор одержал победу единогласным решением судей. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Они будут биться в 77 килограммах, Макгрегор не выступал пять лет и не побеждал шесть с половиной лет.

Однако определённые шансы на успех у Конора всегда есть, потому что у него есть нокаутирующая мощь, и драться они будут в полусреднем весе, что несколько увеличивает шансы ирландца. Тем более Холлоуэй проиграл два из трёх последних боя, а также нокаутомв полулёгком дивизионе.

Тем не менее, если собрать все мыслы воедино, то Холлоуэй является фаворитом этого противостояния. Он все эти годы был в форме, выступал на самом высоком уровне и не покидал ростер UFC. Да, 77 килограммов - абсолютно новый опыт для него, но против загадочного Конора, не дравшегося пять лет, это не выглядит чем-то авантюрным.

Тем более Макс прекрасно понимает, что бой с Макгрегором - это огромный чек и шанс стать ещё более известным, а также возможность вернуть должок Ноториусу спустя 13 лет. Поэтому мы всё же видим фаворитом именно Макса, и считаем, что его победа в этом бою является более вероятным исходом.

Напомним, что Макгрегор и Холлоуэй являются бывшими чемпионами UFC. Конор в 2015 году завоевал пояс в полулёгкой категории, а в 2016-м стал двойным чемпионом, взяв титул и в лёгком весе. Однако ему ни разу не удалось защитить это звание.

Холлоуэй же был чемпионом полулёгкого веса с 2017 по 2019 годы, трижды защитив пояс. Также он несколько раз претендовал на повторное чемпионство в полулёгком, а также титул в лёгком дивизионе. Был обладателем пояса BMF с 2024 по 2026 годы.

Макгрегор устроил потасовку с Холлоуэем на битве взглядов перед боем в UFC

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!