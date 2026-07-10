Макгрегор устроил потасовку с Холлоуэем на битве взглядов перед боем в UFC

Конор Макгрегор устроил скандал перед возвращением в UFC. Ирландец спровоцировал потасовку во время финальной дуэли взглядов с Максом Холлоуэем, сообщают Vesti.kz.

Уже 12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 329, главным событием которого станет долгожданный реванш между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Макгрегором и экс-обладателем пояса в полулёгком весе Холлоуэем.

Накануне поединка бойцы приняли участие в официальной пресс-конференции, после которой состоялась традиционная дуэль взглядов. Однако спокойной она не получилась. Макгрегор вёл себя крайне агрессивно, неожиданно сорвал с Холлоуэя очки и спровоцировал потасовку. Сотрудникам службы безопасности пришлось немедленно вмешаться и разнять соперников.

37-летний Макгрегор выступает на профессиональном уровне с 2008 года, а в UFC дебютировал в 2013-м. За время карьеры ирландец завоевал чемпионские пояса сразу в двух дивизионах — полулёгком (до 65 кг) и лёгком (до 70 кг), став одной из главных звёзд промоушена.

Его сопернику Холлоуэю 34 года. Американец пополнил ростер UFC в 2012 году и с тех пор одержал 23 победы при девяти поражениях, успев стать чемпионом организации в полулёгком весе.

Первая встреча Макгрегора и Холлоуэя состоялась в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда победу единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:27) по итогам трёх раундов одержал ирландский боец.

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