О’Мэлли захотел боя против чемпиона мира по боксу

Новости спорта MMA UFC
20 августа 15:01
©UFC

Aмериканский боец Шон О’Мэлли после победы в титульном поединке на UFC 292 не прочь провести боксерский бой со своим соотечественником, непобежденным чемпионом мира в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом.

О’Мэлли в главном событии турнира UFC 292 в Бостоне (США) нокаутировал во втором раунде другого американца Алджамейна Стерлинга и отобрал у того чемпионский пояс в легчайшем весе. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

"Я не против надрать зад Джервонте Дэвису. И, я знаю, все сейчас начнут писать, что "Шон косит под Конора". Но, говорю вам, этот бой случится. Он же такого низкого роста! Я бы с удовольствием с ним побоксировал. Если бой достаточно громкий, UFC будет не против. Может, мне будет нужно выиграть еще пару боев, завоевать еще один пояс. И не знаю, считается ли сам Джервонта достаточно большой звездой, но это точно произойдет", - приводит слова О’Мэлли "Чемпионат".

Напомним, что в соглавном бою UFC 292 китаянка Чжан Вэйли побила бразильянку Аманду Лемос и защитила свой титул в минимальном женском весе. А в карде турнира бывший соперник Шавката Рахмонова американец Нил Мэгни уступил ирландцу Иэну Гэрри. Последнего, кстати, хотят свести в октагоне с казахстанцем.

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Метки:
UFC
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