Бывший соперник Шавката Рахмонова был побит на UFC 292

Американский боец Нил Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация" проиграл на турнире UFC 292 в Бостоне (США). Его обидчиком выступил Иэн Гэрри из Ирландии, сообщают Vesti.kz.

Поединок вместил в себя все три раунда, по итогам которых судейским решением выиграл Гэрри - 30-26, 30-26, 30-24.

Стоит заметить, что Гэрри полностью доминировал в октагоне и был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно, но Мэгни каким-то чудом удалось выжить. Что тут скажешь, изрядно досталось американцу.

В главном событии турнира UFC 292 сойдутся два американца - действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли.

Напомним, что Мэгни в июне прошлого года встречался с Шавкатом Рахмоновым и проиграл казахстанцу сдачей (гильотина) во втором раунде.

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