Нокаутом завершился чемпионский бой на UFC 292

В Бостоне (США) в главном событии турнира UFC 292 встретились два американца - действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли, сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился во втором, когда О'Мэлли сокрушительным ударом потряс соперника, а после его добил - рефери ничего не оставалось кроме, как остановить поединок.

Как итог, О'Мэлли стал новым чемпионом в легчайшем дивизионе UFC.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия Стерлинга из девяти поединков. В свою очередь О’Мэлли оформил пятую победу подряд.

Напомним, что в соглавном бою UFC 292 китаянка Чжан Вэйли защитила свой титул в минимальном женском весе, взяв верх над бразильянкой Амандой Лемос. А в карде турнира бывший соперник Шавката Рахмонова Нил Мэгни из США потерпел поражение от ирландца Иэна Гэрри.

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