Разгромом и защитой титула завершился соглавный бой на UFC 292

На UFC 292 в Бостоне (США) состоялся соглавный бой, в котором встречались чемпионка минимального женского веса китаянка Чжан Вэйли и бразильянка Аманда Лемос, сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел всю дистанцию, по итогам пяти раундов судейским решением выиграла Вэйли (50-43, 50-44 и 49-45) и этим самым защитила свой титул от посягательств претендентки из Бразилии.

Стоит отметить, что в начале боя китаянка была на грани поражения, когда Лемос в одном из эпизодов едва не провела удушающий прием, к своей чести Чжан вывернулась и не позволила оппонентке оформить апсет.

В последующих раундах Вэйли ожидаемо принялась избивать Аманду и уже той пришлось выживать. В итоге бразильянка достояла до финальной сирены, хоть и понимала, что эту схватка она разгромно проиграла.

Напомним, что в главном событии турнира UFC 292 сойдутся два американца - действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли.

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