В легчайшем весе UFC - новый чемпион! Им стал американец Шон О'Мэлли, который в главном событии турнира UFC 292 победил своего соотечественника и уже бывшего чемпиона дивизиона Алджамейна Стерлинга, сообщают Vesti.kz.

5-раундовый поединок был остановлен во втором отрезке, когда Стерлинг нарвался на встречный удар и оказался на настиле. Дальше уже было делом техники - О'Мэлли принялся добивать соперника до остановки боя рефери.

Этим самым Шон оформил пятую победу подряд в UFC, у Алджамейна прервалась беспроигрышная серия из девяти поединков.

Sean O'Malley kos Aljamain Sterling #ufc #ufc292



SEAN O'MALLEY KNOCKS OUT ALJAMAIN STERLING 😱



WE HAVE A NEW BANTAMWEIGHT WORLD CHAMP #UFC292 pic.twitter.com/GwpTMFx3Am