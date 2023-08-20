Шавкату Рахмонову выбрали непобежденного соперника в UFC

Редактор MMA Fighting Дэймон Мартин захотел увидеть поединок непобежденного ирландского бойца Иэна Гэрри против казахстанца Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.
Такая мысль пришла к нему после победы Гэрри над бывшим соперником Рахмонова американцем Нилом Мэгни в рамках турнира UFC 292 в Бостоне (США). Там Иэн оформил 13 викторию в ММА, шесть из них - в UFC.
"Я знаю, все ненавидят, когда стравливают друг с другом двух молодых претендентов, но это бизнес...
Так что я бы тоже не отказался от встречи Иэна Гэрри с Шавкатом Рахмоновым", - написал Мартин в соцсетях.
Отметим, что Рахмонов и Гэрри выступают в полусреднем весе UFC, казахстанец в этом дивизионе располагается на шестом месте, а ирландец находится на 13-й строчке.
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