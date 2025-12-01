Казах поспорит с Царукяном после яркого финиша в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (23-3) вошёл в число претендентов на премию "Лучший сабмишен месяца" от авторитетного издания MMA Junkie, передают Vesti.kz.

Его эффектная гильотина против американца Алекса Переса (25-10) на UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) впечатлила экспертов и попала в список лучших финишей ноября. Победителя определяют сами фанаты смешанных единоборств.

Триумф Алмабаева и его шанс на награду

Алмабаев ярко воспользовался ошибкой Переса: после удачного попадания ногой в голову соперника казахстанец вынудил американца на неудачный тейкдаун и мгновенно поймал его в плотную гильотину, заставив сдаться в начале третьего раунда. Этот финиш стал одним из лучших в его карьере и позволил войти в число номинантов на награду ноября.

По текущим данным голосования среди фанатов ММА, казахстанец набирает 11 процентов и делит третью строчку.

С кем конкурирует Алмабаев

Первый номер лёгкого веса UFC, российско-армянский файтер Арман Царукян (23-3) претендует на победу благодаря доминирующему арм-треугольнику против новозеландца Дэна Хукера (24-13) на том же турнире в Катаре.

Перуанец Дэниел Маркос (18-1) также успешно выступил в Дохе, усыпив американца Майлза Джонса (15-5) удушением со спины во втором раунде, но пока не получил голосов поклонников.

Неожиданный лидер — представитель европейского промоушена OKTAGON итальянский боец бразильского происхождения Энрике Мадурейра (9-7). Он провёл редкий перевёрнутый треугольник стоя, уложив албанца Эриглента Призрени (3-1) всего за 70 секунд.

Примечательно, что именно в той же лиге выступает и владеет титулом экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов (18-9).

Ветеран ММА и экс-чемпион Bellator японец Кёдзи Хоригучи (35-5) также получил номинацию — он финишировал россияниа Тагира Уланбекова (17-3) из команды члена зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова "удушением со спины" на турнире лучшей лиги мира в Катаре.

Путь Алмабаева в UFC

Асу Алмабаев дебютировал в UFC в августе 2023 года, финишировав Оде Осборна (13–9) из США в третьем раунде. С тех пор он провёл ещё шесть боёв, одержал пять побед и уступил лишь однажды — португальцу Манелю Капе (21–7) в марте текущего года.

Казахстанец продолжает уверенно подниматься в рейтингах и теперь занимает седьмую строчку в списке наилегчайшего веса американского промоушена.

Ранее стало известно, что Асу Алмабаев травмировался в победном бою - подробности по ссылке.

Добавим также, что Алмабаев бросил вызов первому номеру UFC и объяснил свой выбор.

Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату