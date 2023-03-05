Горячая журналистка UFC поздравила Шавката Рахмонова

Известная в мире ММА журналист и комментатор Лаура Санко обратилась к казахстанцу Шавкату Рахмонову (17-0) после его победы над американцем Джеффом Нилом (15-5) в рамках турнира UFC 285. Она посвятила ему Instagram-Storie, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже после боя ей удалось сделать совместное фото с Шавкатом. В соцсетях она опубликовала этот снимок и написала: "Поздравляю 🇰🇿".

Напомним, что о Санко в последнее время много говорят как о персональной фанатке Рахмонова. В прошлом году она призналась, что у нее "мурашки от Шавката", а также изъявила желание взять у него интервью.

Перед турниром UFC 285 она также высказалась о шумихе вокруг нее и Рахмонова, отметив, что даже ее муж не понимает, в чем дело.

Напомним, что Рахмонов финишировал Нила в третьем раунде их боя. Также казахстанец получил бонус за "Лучший бой вечера".

У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной