Горячая журналистка UFC поздравила Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:05
©UFC

Известная в мире ММА журналист и комментатор Лаура Санко обратилась к казахстанцу Шавкату Рахмонову (17-0) после его победы над американцем Джеффом Нилом (15-5) в рамках турнира UFC 285. Она посвятила ему Instagram-Storie, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже после боя ей удалось сделать совместное фото с Шавкатом. В соцсетях она опубликовала этот снимок и написала: "Поздравляю 🇰🇿". 

Напомним, что о Санко в последнее время много говорят как о персональной фанатке Рахмонова. В прошлом году она призналась, что у нее "мурашки от Шавката", а также изъявила желание взять у него интервью.

Перед турниром UFC 285 она также высказалась о шумихе вокруг нее и Рахмонова, отметив, что даже ее муж не понимает, в чем дело.

Напомним, что Рахмонов финишировал Нила в третьем раунде их боя. Также казахстанец получил бонус за "Лучший бой вечера". 

У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA Рахмонов Шавкат Казахстан UFC США Лас-Вегас

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:15
UFC
Шавкат Рахмонов "анонсировал" бой за пояс UFC
Сегодня , 14:45
UFC
Шавкату Рахмонову подобрали следующего соперника в UFC
Сегодня , 14:25
UFC
Официально: Шавкат Рахмонов стал лучшим непобежденным бойцом UFC
Сегодня , 14:05
UFC
Горячая журналистка UFC поздравила Шавката Рахмонова
Сегодня , 13:45
UFC
В России одной фразой описали досрочную победу Рахмонова над топовым бойцом UFC
Сегодня , 13:26
UFC
"Мне по***!". Президент UFC "простил" соперника Рахмонова и рассказал о бонусе
Сегодня , 13:06
UFC
Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC
Сегодня , 12:50
UFC
Заполненная казахами арена. Шавкат Рахмонов рассказал, когда и где готов подраться за пояс UFC
Сегодня , 12:37
UFC
Миллионы! Шавкат Рахмонов получил бонус за "Лучший бой вечера" на UFC 285
Сегодня , 12:32
UFC
Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Видео полного боя с ярким финишем
© 2008 - 2023 ТОО «EML»