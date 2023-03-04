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Новости спорта MMA UFC
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Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова

Мой муж спросил: "Что происходит?". Журналистка UFC назвала сексуальную особенность Рахмонова
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/laura_sanko

Журналистка UFC Лора Санко, являющаяся фанаткой Шавката Рахмонова, снова восторженно отозвалась о казахстанском файтере, сообщают Vesti.kz.

"Я увлечена тем, как он дерется. У него 16 побед и 0 поражений, восемь нокаутов и восемь сабмишенов. Если это не сексуально, скажите, что это тогда? И он красивый парень. Он выглядит загадочным, и у него такие надутые губы", - сказала она.

Девушку еще спросили, видела ли она реакцию Шавката на ее слова.

"Вся страна прислала мне это видео. Мой муж спросил: "Что происходит?".

Санко смотрела за взвешиванием Рахмонова в казахском головном уборе - тымақ. Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор Дэниел Кормье сделал ей комплимент, отметив, что головной убор подчеркивает ее красивые глаза.

"У тебя были мурашки от Шавката, вот это было странно", - сказал другой ведущий на телешоу UFC.

Напомним, что в рамках UFC 285 Рахмонов подерется с американцем Джеффом Нилом. Бой состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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