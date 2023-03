Шавкат Рахмонов прошел взвешивание перед UFC 285

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прошел обязательную процедуру взвешивания, сообщают Vesti.kz.

На весах он показал 77,5 килограмма.

В рамках UFC 285 Рахмонов подерется с американцем Джеффом Нилом. Бой состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Ранее Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов американского промоушена.

171lbs for @Rakhmonov1994! On weight and ready for our #UFC285 main card pic.twitter.com/L3jXEtn3X6