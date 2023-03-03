Шавкат Рахмонов прошел взвешивание перед UFC 285

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прошел обязательную процедуру взвешивания, сообщают Vesti.kz.
На весах он показал 77,5 килограмма.
В рамках UFC 285 Рахмонов подерется с американцем Джеффом Нилом. Бой состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.
В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.
Ранее Рахмонов блеснул интеллектом среди бойцов американского промоушена.
171lbs for @Rakhmonov1994! On weight and ready for our #UFC285 main card pic.twitter.com/L3jXEtn3X6— UFC (@ufc) March 3, 2023
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