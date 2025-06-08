Досрочной победой завершился реванш Двалишвили - О'Мэлли на UFC 316

В Ньюарке (Нью-Джерси, США) завершился номерной турнир UFC 316. В главном событии вечера состоялся титульный реванш в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили (20-4) и Шоном О'Мэлли (18-3-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние между 34-летним грузинским чемпионом и 30-летним американским претендентом было рассчитано на пять раундов. Оно завершилось победой Двалишвили удушающим приемом в концовке третьего раунда.

Теперь на счету Двалишвили 20 побед за всю карьеру, а также серия из 13 выигрышей кряду. Он провел вторую защиту своего чемпионского титула. Что касается О'Мэлли, то он потерпел третье поражение в карьере и второе подряд (вновь от Мераба).

Впервые спортсмены встретились в октагоне в сентябре 2024 года. Тогда О'Мэлли являлся чемпионом и защищал титул против Двалишвили. Однако Мераб победил единоногласным решением судей и стал новым чемпионом в весовой категории до 61 килограмма.

Добавим, что в этой же весовой категории представлен казахстанец Бекзат Алмахан (12-2).

Ранее на этом же турнире непобежденный проспект оформил яркий нокаут, а обидчик казахстанца был финиширован в первом же раунде. Также неудача настигла одноклубника Шавката Рахмонова (19-0), а в другом титульном поединке был определен новый чемпион.