Месть за казаха? Небитый нокаутер мощно финишировал соперника на UFC 316

Противостояние полутяжеловесов Азамата Мурзаканова (15-0) и Брендсона Рибейро (17-8-0-1) на турнире UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США) завершилось в первом же раунде. Бразильцу так и не удалось навязать бой жесткому нокаутеру из России, сообщают Vesti.kz.

Три минуты и 25 секунд - именно столько хватило 36-летнему Мурзаканову, находящемуся на 12-м месте в рейтинге дивизиона, чтобы победить Рибейро техническим нокаутом. Благодаря этому Азамат улучшил свой рекорд до 15-0 (5-0 - в UFC).

Что касается 28-летнего Брендсона, то у него прервалась серия из двух побед. Его текущий рекорд в UFC - 2-3. В середине марта он нанес досрочное поражение ранее не проигрывавшему казахстанцу Дияру Нургожаю (10-1).

Добавим, что на этом же турнире случился яркий нокаут в исполнении другого непобежденного бойца.