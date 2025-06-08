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На UFC 316 опредилился новый чемпион UFC

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На UFC 316 опредилился новый чемпион UFC ©Vesti.kz, Турар Казангапов

В Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит бойцовский турнир UFC 316. В соглавном событии вечера состоялось титульное противостояние в женском легчайшем весе между американками Джулианной Пеньей (12-6) и Кайлой Харрисон (19-1), сообщают Vesti.kz.

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В Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит бойцовский турнир UFC 316. В соглавном событии вечера состоялось титульное противостояние в женском легчайшем весе между американками Джулианной Пеньей (12-6) и Кайлой Харрисон (19-1), сообщают Vesti.kz.

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35-летняя Пенья, в октябре во второй раз в карьере ставшая чемпионкой UFC, проводила первую защиту титула. Ей противостояла 34-летняя Харрисон, шедшая на серии из трех побед кряду.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился победой Харрисон болевым приемом за пять секунд до конца второго раунда.

Для Кайлы это четвертая победа подряд и 19-я в карьере, в UFC у нее 3-0. Что касается Пеньи, то она проиграла в шестой раз в карьере. В UFC у нее 8-4.

Отметим, что Харрисон является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) и чемпионкой мира (2010) по дзюдо.

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