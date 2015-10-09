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Казахстанский боксер гарантировал себе медаль на международном турнире

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Казахстанский боксер гарантировал себе медаль на международном турнире ©IG/alashsporty

Боксер из Казахстана Ерасыл Жакпеков пробился в полуфинал международного турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды). На стадии 1/4 финала он бился с бельгийцем Энди Симбой, сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Казахстана Ерасыл Жакпеков пробился в полуфинал международного турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды). На стадии 1/4 финала он бился с бельгийцем Энди Симбой, сообщают Vesti.kz.

Противостояние в весовой категории до 80 килограммов завершилось в третьем раунде. Бой был остановлен из-за рассечения у соперника казахстанца, и в итоге Жакпеков одержал победу единогласным решением судей - 5:0.

Это значит, что в кармане у Ерасыла теперь как минимум бронзовая медаль соревнований.

На этом же турнире случился апсет в поединке с участием чемпиона мира из Казахстана.

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