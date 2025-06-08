Боец казахстанского менеджера вызвал на бой чемпиона UFC Двалишвили

Бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян (18-5) вызвал на бой действующего обладателя пояса Мераба Двалишвили (20-4). Они уже бились в 2023 году, сообщают Vesti.kz.

После окончания боя между Двалишвили и Шоном О'Мэлли на UFC 316 Ян обратился к грузинскому чемпиону в соцсетях:

Merab let’s go 👊🏼 — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) June 8, 2025

Отметим, что в марте 2023 года Ян и Двалишвили уже встречались в клетке, и тогда Мераб одержал разгромную победу единогласным решением судей - 50-45 по мнению всех трех специалистов.

Добавим, что интересы 32-летнего Петра представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Напомним, что в главном бою турнира UFC 316 Двалишвили в третьем раунде финишировал О'Мэлли.