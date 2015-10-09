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Сенсацией обернулся поединок Махмуда Сабырхана на престижном турнире

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Сенсацией обернулся поединок Махмуда Сабырхана на престижном турнире ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Известный казахстанский боксер Махмуд Сабырхан неожиданно оступился на старте турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды). Его соперником был украинец Максим Зименко, сообщают Vesti.kz.

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Известный казахстанский боксер Махмуд Сабырхан неожиданно оступился на старте турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды). Его соперником был украинец Максим Зименко, сообщают Vesti.kz.

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Бой проходил в весовой категории до 55 килограммов. Он завершился победой Зименко судейским решением.

Таким образом украинец вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзу, а чемпион мира 2023 года Махмуд неожиданно остался без возможностей добраться до медалей.

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