Сенсацией обернулся поединок Махмуда Сабырхана на престижном турнире

Известный казахстанский боксер Махмуд Сабырхан неожиданно оступился на старте турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды). Его соперником был украинец Максим Зименко, сообщают Vesti.kz.

Продолжение • Казахстанский боксер гарантировал себе медаль на международном турнире

Бой проходил в весовой категории до 55 килограммов. Он завершился победой Зименко судейским решением.

Таким образом украинец вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзу, а чемпион мира 2023 года Махмуд неожиданно остался без возможностей добраться до медалей.

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