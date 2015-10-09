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Алимханулы назвал следующего соперника: он чемпион мира с 18 нокаутами

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Алимханулы назвал следующего соперника: он чемпион мира с 18 нокаутами ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Объединенный чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) объявил имя следующего соперника, передают Vesti.kz.

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Объединенный чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) объявил имя следующего соперника, передают Vesti.kz.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры с обладателем пояса WBA доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО). Долгожданный поединок может состояться уже совсем скоро.

"Я хочу драться с Карлосом - все это знают. Я связался со своим менеджером, и он сказал, что переговоры ведутся. Кажется, день боя, которого с нетерпением ждут фанаты, не за горами. Если только Карлос не испугается и не убежит, этот бой состоится скоро!" - заявил Алимханулы в X.


Отметим, что соперники уже давно подогревают интерес к очному противостоянию в соцсетях. Однако теперь, судя по всему, они наиболее близки к встрече на ринге. Победителю достанется звание чемпиона мира в трех организациях - IBF, WBO и WBA.

Примечательно, что на бой с Адамесом также рассчитывает и другой казахстанец - Меийрим Нурсултанов (20-0, 11 КО). Он, в свою очередь, является обязательным претендентом на титул доминиканца. Ранее сообщалось, что их поединок может состояться уже летом.

Названа дата поединка Алимханулы за три титула против чемпиона мира

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