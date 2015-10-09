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Неожиданным исходом завершился бой казахстанского боксера за финал турнира

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Неожиданным исходом завершился бой казахстанского боксера за финал турнира ©Сали Сабиров, НОК РК

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на международном турнире Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов завершил выступление на международном турнире Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 65 килограммов он встретился с представителем Азербайджана Али Абдуллаевым. Бой оказался напряженным и завершился с неожиданным поворотом.

В третьем раунде из-за сильных рассечений у обоих спортсменов рефери принял решение остановить встречу. После медицинского осмотра победа была отдана Абдуллаеву раздельным решением судей. Таким образом, Зейнуллинов не смог пробиться в финал турнира.

Для Ертугана это был уже третий бой на турнире. В стартовом поединке он уверенно одолел шведа Хилала Салеха.

Во втором раунде соревнований казахстанец встретился с датчанином Абу-Арабом Абдаллахом. Однако и тот поединок закончился досрочно: после первого раунда врач зафиксировал у Зейнуллинова рассечение и не допустил его к продолжению. Поскольку повреждение произошло в результате столкновения, а по очкам Зейнуллинов лидировал, победу присудили именно ему.

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