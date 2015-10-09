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Любительский бокс
Вчера 23:43
 

Казахстан учинил разгром на престижном турнире в Европе

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Казахстан учинил разгром на престижном турнире в Европе ©Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов успешно стартовал на международном турнире Eindhoven Box Cup в Эйдховене (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов успешно стартовал на международном турнире Eindhoven Box Cup в Эйдховене (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 65 килограммов был Хилал Салех из Швеции. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей - 5:0.

Напомним, ранее Абылайхан Жусупов (70 кг) разгромно одолел в Эйдховене представителя Литвы Александра Трофимчука, а Сабыржан Аккалыков (75 кг) одолел валлийца Орландо Холли-Сотоми.

Отметим, что Казахстан представлен на турнире десятью боксерами, в том числе призерами и победителями чемпионатов мира.

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 30 стран мира, включая участников Олимпиад, победителей и призеров чемпионатов мира.

Поединки пройдут с 6 по 9 июня.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к  следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к  следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.

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