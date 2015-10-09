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Разгром случился в бою Казахстана на престижном турнире по боксу в Европе

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Разгром случился в бою Казахстана на престижном турнире по боксу в Европе ©Depositphotos.com/VadimVasenin

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выиграл первый бой на престижном международном турнире - Eindhoven Box Cup в Эйдховене (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выиграл первый бой на престижном международном турнире - Eindhoven Box Cup в Эйдховене (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов Сабыржан встречался с валлийцем Орландо Холли-Сотоми. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей - 5:0.

Напомним, ранее Абылайхан Жусупов разгромно одолел в Эйдховене представителя Литвы Александра Трофимчука. 

Отметим, что Казахстан представлен на турнире десятью боксерами, в том числе призерами и победителями чемпионатов мира.

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 30 стран мира, включая участников Олимпиад, победителей и призеров чемпионатов мира.

Поединки пройдут с 6 по 9 июня.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к  следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к  следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Австрия   •   Групповой этап, мужчины
7 июня 23:45   •   не начат
Австрия
Австрия
- : -
Румыния
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