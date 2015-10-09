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Казахстанский супертяж одержал победу на престижном турнире и завоевал медаль

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Казахстанский супертяж одержал победу на престижном турнире и завоевал медаль ©instagram.com/boxingkazakhstan

В Нидерландах продолжается международный турнир по боксу Eindhoven Box Cup, где в четвертьфинале уверенную победу одержал казахстанский боксер Нурлан Сапарбай, передают Vesti.kz

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В Нидерландах продолжается международный турнир по боксу Eindhoven Box Cup, где в четвертьфинале уверенную победу одержал казахстанский боксер Нурлан Сапарбай, передают Vesti.kz

На стадии 1/4 финала в весовой категории свыше 90 кг Сапарбай встретился с представителем Германии Мервелем Биндой. Поединок завершился уверенной победой казахстанца единогласным решением судей — 5:0. Во втором раунде Сапарбай отправил соперника в нокдаун, что стало ключевым моментом боя.

Благодаря этой победе Нурлан Сапарбай прошёл в полуфинал турнира и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Мервель Бинда, в свою очередь, завершил выступление на турнире.

Ранее в этот день победы на Eindhoven Box Cup также одержали казахстанцы Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Аблайхан Жусупов (70 кг) и Сабыржан Аккалыков (75 кг).

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
9 июня 19:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Северная Македония
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