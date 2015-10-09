Боксер из Казахстана отправил соперника в нокдаун и выиграл второй бой

Абылайхан Жусупов, представляющий сборную Казахстана, провел второй бой на международном турнире Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 70 килограммов Жусупов одержал победу над немецким боксером Симоном Риетом. В первом раунде сопернику казахстанца был отсчитан нокдаун.

Жусупов - трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019, 2021) и серебряный медалист чемпионата Азии (2017).

Напомним, что в первом бою турнира он также одержал победу - над Александром Трофимчуком из Литвы.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижнейших турниров на европейской любительской арене. Для казахстанских спортсменов участие в нем - это не только шанс получить международную практику, но и важный этап подготовки к крупным соревнованиям, включая олимпийские квалификации.

Неожиданным исходом завершился бой боксера из Казахстана