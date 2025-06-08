Ярким нокаутом завершился бой непобежденного бойца UFC

В Ньюарке (Нью-Джерси, США) проходит номерной турнир UFC 316. В ранних прелимах в промоушене ярко дебютировал непобежденный проспект из Южной Кореи Джу Сан Ю (9-0), сообщают Vesti.kz.

Соперником 31-летнего полулегковеса был 30-летний боец из Индонезии Джека Сараги (14-5). Поединок продлился всего 28 секунд и завершился ярким нокаутом в исполнении Джу.

Это самая быстрая победа в профессиональной карьере южнокорейского бойца - теперь его рекорд 9-0. Что касается Сараги, то он потерпел пятое поражение в карьере и второе кряду - в UFC у него 1-3.

Добавим, что в главном событии вечера состоится титульный реванш в легчайшем весе между грузином Мерабом Двалишвили (19-4) и американцем Шоном О'Мэлли (18-2-0-1).