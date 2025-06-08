Одноклубник Рахмонова из его дивизиона был финиширован на UFC 316

В главном карде номерного события UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США) прошел поединок в полусреднем весе между бразильцем Висенте Люке (23-11-1) и американцем Кевином Холлэндом (28-13-0-1), сообщают Vesti.kz.

Противостояние между 33-летним Люке и 32-летним Холлэндом завершилось сабмишеном во втором раунде - Кевину удалось поймать Висенте на удушающий брабо.

Таким образом Люке, занимающий 14-е место в рейтинге дивизиона, вновь потерпел неудачу - у него 2-4 в последних шести поединках. А вот Холлэнд вышел на серию из двух побед.

Отметим, что Люке представляет зал Kill Cliff FC, в котором также тренируется казахстанец из полусреднего дивизиона Шавкат Рахмонов (19-0).

Ранее на этом же турнире был сокрушен обидчик казахстанца Дияра Нургожая (10-1).