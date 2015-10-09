Казахстан и Узбекистан определили финалиста турнира по боксу

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай не смог пробиться в финал международного турнира Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 90 килограммов он судейским решением уступил представителю Узбекистана Турабеку Хабибуллаеву.
Тогамбай - бронзовый призер чемпионата Азии (2022) и Летних Азиатских игр (2022).
Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.
Казахстан
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