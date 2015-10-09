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Любительский бокс
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Казахстан и Узбекистан определили финалиста турнира по боксу

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Казахстан и Узбекистан определили финалиста турнира по боксу ©Olympic.kz

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай не смог пробиться в финал международного турнира Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz

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Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай не смог пробиться в финал международного турнира Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz

В полуфинале весовой категории до 90 килограммов он судейским решением уступил представителю Узбекистана Турабеку Хабибуллаеву.

Тогамбай - бронзовый призер чемпионата Азии (2022) и Летних Азиатских игр (2022). 

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
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