Казахстан и Узбекистан определили финалиста турнира по боксу

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай не смог пробиться в финал международного турнира Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 90 килограммов он судейским решением уступил представителю Узбекистана Турабеку Хабибуллаеву.

Тогамбай - бронзовый призер чемпионата Азии (2022) и Летних Азиатских игр (2022).

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.