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Любительский бокс
Сегодня 17:45
 

Казахстан забрал золото престижного турнира по боксу

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Казахстан забрал золото престижного турнира по боксу ©Сали Сабиров/НОК РК

Казахстанский боксер Даниял Сабит провел финальный бой на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Даниял Сабит провел финальный бой на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

Его соперником в решающем поединке в весовой категории до 50 килограммов стал монгольский боксер Алдархишиг Батулга.

Поединок завершился победой казахстанца, который завоевал золото престижного турнира.

Отметим, что сегодня на ринг в Эйндховене выйдут еще четыре казахстанца:

  • 70 кг. Абылайхан Жусупов - Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
  • 80 кг. Ерасыл Жакпеков - Артур Касьянов (Украина);
  • 85 кг. Даулет Тулемисов - Микола Лактионов (Украина);
  • Свыше 90 кг. Нурлан Сапарбай - Денис Охьо (Германия).

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Нидерланды   •   Групповой этап, мужчины
10 июня 23:45   •   не начат
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