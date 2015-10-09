Казахстан забрал золото престижного турнира по боксу

Казахстанский боксер Даниял Сабит провел финальный бой на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.
Его соперником в решающем поединке в весовой категории до 50 килограммов стал монгольский боксер Алдархишиг Батулга.
Поединок завершился победой казахстанца, который завоевал золото престижного турнира.
Отметим, что сегодня на ринг в Эйндховене выйдут еще четыре казахстанца:
- 70 кг. Абылайхан Жусупов - Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
- 80 кг. Ерасыл Жакпеков - Артур Касьянов (Украина);
- 85 кг. Даулет Тулемисов - Микола Лактионов (Украина);
- Свыше 90 кг. Нурлан Сапарбай - Денис Охьо (Германия).
Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа • Нидерланды • Групповой этап, мужчины
10 июня 23:45 • не начат
Нидерланды
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Мальта
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Нидерланды
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Мальта
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