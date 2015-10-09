Угрожал и деньги предлагал: Ангелина Лукас попала в историю, как в кино

Чилийская боксерша Даниэла Асенхо выступила с громким заявлением: по ее словам, команда казахстанской чемпионки Ангелины Лукас якобы оказывала на нее давление и запугивала перед титульным поединком в Таразе, сообщают Vesti.kz.

В ответ на это Tengri Sport связался с Лукас, чтобы прояснить ситуацию из первых уст и понять, что происходило за кулисами вечера бокса.

Напомним, бой прошел 1 июня в Таразе и завершился досрочно - после шести раундов Асенхо отказалась продолжать, и пояс остался у Лукас. Однако спустя несколько дней после возвращения на родину тренер чилийки Алехандро Кончи обвинил принимающую сторону в "угрозах и давлении".

"Промоутер пришел к ним в номер, чтобы заплатить за бой. По словам Алехандро Кончи, как будто это был гангстерский фильм, он начал раскладывать доллары на кровати, заметно нервничая. Используя переводчик мобильного телефона, он сказал им: "Асенхо сегодня не победит, ни за что". Самое жуткое, что он написал им потом через переводчика: "Если она победит, моя жизнь в опасности. Они перережут мне горло, а вы, ребята, не сможете покинуть Казахстан", - цитирует тренера издание Grupo Diario Sur.

Кроме того, по словам команды чилийки, их заставили лететь в Тараз более 50 часов, причем из Узбекистана в Казахстан они добирались на машине. Команда Асенхо утверждает, что это было сделано специально.

"Это их сказки" - Ангелина Лукас о скандальном заявлении

Организатором боксерского шоу в Таразе выступила TJ Promotion - компания, курирующая карьеру Ангелины Лукас. Именно она стояла за проведением яркого вечера боев, где в центре внимания оказалась казахстанская чемпионка.

Лукас прокомментировала разгоревшийся скандал, связанный с долгим перелетом ее соперницы из Чили. В разговоре с Tengri Sport она предоставила редакции переписку между своим промоутером, тренером Алехандро Кончи и самой чилийской спортсменкой.

Скриншоты показали: чилийка сама опоздала на рейс из Бразилии, из-за чего и пришлось добираться окольными путями. Никаких претензий в адрес казахстанской стороны не звучало - наоборот, тренер поблагодарил команду Лукас за теплый прием и поддержку.

"Она не смогла уложиться в лимит веса и уже точно не претендовала на звание чемпионки мира - в день боя можете посмотреть в Boxrec, а в день боя Асенхо весила уже 59 килограмм. Мы пошли им навстречу и не стали штрафовать, отменять поединок", - заявила Ангелина.

По словам казахстанки, на бое и всех мероприятиях присутствовали представители Международной боксерской организации (IBO), которые говорили на испанском языке.

"У нее в раздевалке были представители IBO, и рефери тоже говорил на испанском - она могла им пожаловаться", - рассказала Лукас.

Что касается обвинений в подкупе и шантаже, то Ангелина заявила следующее: