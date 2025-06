Бывший тренер Головкина сделал заявление о возвращении легенды на ринг

Бывший тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2, 37 КО) мексикано-американский специалист Абель Санчес высказался о грядущем возвращении на ринг филиппинской легенды Мэнни Пакьяо (62-8, 39 KO), передают Vesti.kz.

19 июля в Лас-Вегасе (США) 46-летний филиппинец сразится с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе - американцем Марио Барриосом (29-2, 18 KO). Этот поединок станет первым профессиональным боем Пакьяо с 2021 года, когда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу (27-6, 12 KO).

С тех пор Пакьяо провел несколько выставочных поединков, однако полноценного возвращения в профессиональный ринг ждали немногие. Теперь он снова в игре - и сразу в титульном бою.

Абель Санчес, комментируя ситуацию признался, что относится к возвращению с осторожностью, но не исключает шансов Пакьяо на сенсацию.

Отметим, что если Пакьяо победит Барриоса, он вновь войдет в историю. В случае успеха он станет самым возрастным чемпионом мира в полусреднем весе, побив собственный рекорд, установленный в 2019 году, когда в возрасте 40 лет одолел американца Кита Турмана (31-1, 23 KO) и стал чемпионом WBA.

