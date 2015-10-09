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Нокаутом обернулся бой призера ЧА из Казахстана за финал турнира

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Нокаутом обернулся бой призера ЧА из Казахстана за финал турнира ©НОК РК

Казахстанский боксер Даниял Сабит пробился в финал международного турнира Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Даниял Сабит пробился в финал международного турнира Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории до 50 кг представитель Казахстана эффектно нокаутировал бельгийца Асаихи Редуана, не оставив тому шансов на спасение. Это уже вторая победа Сабита на турнире - ранее, в четвертьфинале, он уверенно прошел украинца Максима Рудика, победив единогласным решением судей.

Теперь Даниял сразится за золото престижного турнира, уверенно пройдя по турнирной сетке.

Отметим, что Сабит является серебряным призером чемпионата Азии 2021 года.

Ранее в рамках турнира в Нидерландах сенсацией обернулся поединок Махмуда Сабырхана. А казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков гарантировал себе медаль.

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