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Любительский бокс
Вчера 23:47
 

Чемпион мира из Казахстана победил профи на турнире в Нидерландах

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Чемпион мира из Казахстана победил профи на турнире в Нидерландах ©Кадр из видео

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал вторую победу на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал вторую победу на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

На этот раз он выиграл у нидерландского боксера Сайруса Кларинды, который имеет опыт выступлений на профессиональном ринге, где одержал четыре победы и потерпел два поражения.

Ранее в стартовом бою турнира Аккалыков победил Орландо Холли-Сотоми из Уэльса.

Сабыржан - победитель молодежного чемпионата мира 2021 года.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - это возможность получить международный опыт и важный этап подготовки к крупным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.

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