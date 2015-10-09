Чемпион мира из Казахстана победил профи на турнире в Нидерландах

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал вторую победу на международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

На этот раз он выиграл у нидерландского боксера Сайруса Кларинды, который имеет опыт выступлений на профессиональном ринге, где одержал четыре победы и потерпел два поражения.

Ранее в стартовом бою турнира Аккалыков победил Орландо Холли-Сотоми из Уэльса.

Сабыржан - победитель молодежного чемпионата мира 2021 года.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем - это возможность получить международный опыт и важный этап подготовки к крупным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.