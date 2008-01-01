Прямая трансляция второго боя в UFC казахстанки Марии Агаповой

Казахстанка Мария Агапова (9-1) проведет второй бой в UFC. Ее соперницей в основном карде будет американка Шана Добсон (3-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Бой наилегчайшего веса пройдет на UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и начнется утром 23 августа по времени Нур-Султана.



Казахстанские телеканалы не покажут турнир. Его можно будет посмотреть на UFC TV, который доступен в сети TV Com (бывший Caspio HD) и для платных абонентов Otau TV. Также посмотреть бой Агаповой можно будет на TV-com.kz - подписка платная, но доступен тестовый семидневный режим.

Ссылки на бой будут добавлены ближе к началу события.



Накануне соперницы прошли взвешивание. Агапова показала на весах 125,5 фунта, а Добсон - 126. Казахстанка оказалась на 227 граммов легче соперницы - 56,925 килограмма против 57,152.



Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.